Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής επιστρέφει έπειτα από τέσσερις εβδομάδες αγωνιστικής διακοπής, με έναν από τους πιο κρίσιμους αγώνες της χρονιάς.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του WEC συνεχίζονται αυτό το τριήμερο με τις 6 Ώρες της Μόντσα. Έπειτα από τον άκρως συναρπαστικό 24ωρο αγώνα στο Μαν, ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για το δεύτερο μισό της σεζόν. Απομένουν μόλις τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, με πρώτο σταθμό το «Ναό της Ταχύτητας».

Ο αγώνας έκανε ντεμπούτο στο WEC το 2022 και νικήτρια ομάδα ήταν η Alpine. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη αγωνιστικού προδιαγραφών LMP1 στο πρωτάθλημα. Στο φετινό αγώνα θα πάρουν μέρος 36 αγωνιστικά, που μοιράζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, η κορυφαία κατηγορία, που σήμερα είναι η Hypercar, έχει το μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών με 13 στο σύνολο.

