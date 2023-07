Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επιστρέφει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Σίλβερστον.

Δίχως διακοπή ο μαγικός κόσμος της Formula 1 συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με το δέκατο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Μ. Βρετανίας, που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου. Ομάδες και οδηγοί, έπειτα από τον αγώνα στην Αυστρία, ταξιδεύουν και πάλι επί ευρωπαϊκού εδάφους για ένα τριήμερο με πλούσια ιστορία.

Ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της F1 πραγματοποιήθηκε στο Σίλβερστον το 1950. Έκτοτε η πίστα έχει καθιερωθεί στο καλεντάρι σε πολλές διαφορετικές μορφές. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.891 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 52 γύρους. Τις περισσότερες νίκες τις έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 8 συνολικά. Νικητής το 2022 ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ενώ το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με χρόνο 1:27,097.

