Η βρετανική ομάδα θα αγωνιστεί στον εντός έδρας αγώνα της στη Formula 1 με χρώματα από το ένδοξο παρελθόν της.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 της χρόνια, η McLaren Racing παρουσίασε στο εργοστάσιό της στο Ουόκινγκ ένα ξεχωριστό livery. Θα χρησιμοποιηθεί στην MCL60 των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι μόνο στο Grand Prix Μ. Βρετανίας το τριήμερο 7-9 Ιουλίου.

Το χρώμιο επιστρέφει σε μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας έπειτα από χρόνια. Το χρησιμοποιούσε από το 2006 έως το 2014 και με αυτό το χρωματισμό έχει κατακτήσει νίκες με τους Κίμι Ράικονεν, Φερνάντο Αλόνσο, Λιούις Χάμιλτον, Χέικι Κοβαλάινεν και Τζένσον Μπάτον. Επιπλέον έχει κερδίσει έναν τίτλο με τον Χάμιλτον το 2008.

Ο ανανεωμένος χρωματισμός έγινε πραγματικότητα σε συνεργασία με το βασικό χορηγό της ομάδας, Google, η οποία γιορτάζει τα 15 χρόνια της εφαρμογής περιήγησης του διαδικτύου Chrome. Ωστόσο δεν καλύπτει ολόκληρο το μονοθέσιο, με το πορτοκαλί (της παπάγιας) χρώμα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο λόγος που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος της MCL60 είναι επειδή η βρετανική ομάδα έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα μίας αλλαγής στο livery του μονοθεσίου της. Αυτό έγινε στα Grand Prix Μονακό και Ισπανίας όπου και αγωνίστηκε με χρώματα αφιερωμένα στο triple crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού και δεν μπορεί να το αλλάξει ξανά εντελώς.

Ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, δήλωσε: «Δεν είναι μυστικό ότι οι φίλοι μας λατρεύουν το χρώμιο που χρησιμοποιούσε παλιά η McLaren. H Google ήθελε να επαναφέρει στοιχεία του διαχρονικού livery για να γιορτάσουμε την ιστορία μας στον αγώνα του Σίλβερστον. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να προσφέρουμε κάτι τέτοιο στους φίλους της ομάδας. Είμαι σίγουρος πως θα τους επαναφέρει μνήμες του παρελθόντος και ανυπομονώ να δω το μονοθέσιο στην πίστα στον εντός έδρας αγώνα μας».

