Η βρετανική ομάδα υπέβαλε ένσταση στους αγωνοδίκες για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τις ποινές.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του GP Αυστρίας, το οποίο κέρδισε άνετα ο Μαξ Φερστάπεν, ήταν οι πολλές παραβιάσεις των ορίων της πίστας και οι ποινές που αυτές επέφεραν στους οδηγούς.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Aston Martin υπέβαλε ένσταση κατά του αποτελέσματος. Αρχικά από τη βρετανική ομάδα δεν γνωστοποιήθηκε ο λόγος της ένστασης, ωστόσο η ανακοίνωση της FIA λίγο αργότερα έκανε ξεκάθαρο ότι η ένσταση έγινε για τον τρόπο που οι αγωνοδίκες εφάρμοσαν τις ποινές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Έχει κατατεθεί ένσταση από την Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team κατά της προσωρινής κατάταξης. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι ορισμένα αυτοκίνητα δεν τιμωρήθηκαν για παραβίαση του άρθρου 33.3 των Αθλητικών Κανονισμών. Εν τω μεταξύ, οι αγωνοδίκες, έχοντας αντιληφθεί την ύπαρξη αρκετών διαγραμμένων γύρων (λόγω υπέρβασης των ορίων πίστας) που υπέπεσαν στην προσοχή τους μετά τη λήψη της ένστασης, ζήτησαν από τη Διεύθυνση Αγώνα να πραγματοποιήσει μια επανεξέταση όλων διαγραμμένων γύρων και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν. Σημειώνουμε ότι το Race Control κατέγραψε πάνω από 100 διαγραμμένους γύρους κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Το σκεπτικό της ένστασης είναι ότι πολλοί από τους οδηγούς που έκαναν παραβιάσεις των ορίων της πίστας δεν δέχτηκαν ποινή. Η ένσταση της Aston Martin θα εξεταστεί από τους αγωνοδίκες στο Red Bull Ring το απόγευμα της Κυριακής.

Οι οδηγοί της βρετανικής ομάδας τερμάτισαν μέσα στους βαθμούς, με τον Φερνάντο Αλόνσο στην 6η θέση και τον Λανς Στρολ στη 10η.

