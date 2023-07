F1 - Ο Πιάστρι κάνει τόσο γρήγορα σχοινάκι που... (vid)

Η McLaren F1 μας δείχνει τι συμβαίνει όταν ο Αυστραλός οδηγός προπονείται στο σχοινάκι...

Η φυσική κατάσταση και τα αντανακλαστικά των οδηγών της Formula 1 είναι από τα κορυφαία στους επαγγελματίες αθλητές. Προκειμένου να αντέξουν 1,5-2 ώρες οδήγησης στο όριο με τα σύγχρονα μονοθέσια της F1, αλλά και να αντιδράσουν αστραπιαία σε κάποιο απρόοπτο, προπονούνται σκληρά.

Η McLaren F1 δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Όσκαρ Πιάστρι να κάνει σχοινάκι τόσο γρήγορα που αυτό έσπασε. Δείτε την έκπληξη στο πρόσωπο του 22χρονου Αυστραλού.

Oscar is too quick for his rope!😅 Warm ups done! #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/OM8T4D7aqZ