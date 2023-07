Ανήμερα του Grand Prix, ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολαίου της Formula 1 με τον promoter του αγώνα για επιπλέον τρία χρόνια.

Τουλάχιστον έως το 2030 θα διεξάγεται το Grand Prix Αυστρίας. Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα παραμείνει στο καλεντάρι έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, καθώς έφθασε σε σχετική συμφωνία με τον promoter του Grand Prix στη χώρα, την Projekt Spielberg GmbH & Co KG.

Η επέκταση του συμβολαίου αφορά τρία χρόνια, καθώς είχε προηγηθεί φέτος η τετραετής συμφωνία των δύο πλευρών για την περίοδο 2024-2027. Το Red Bull Ring στα βουνά της Στυρίας έχει μήκος 4,318 χλμ. και είναι αρκετά γρήγορη πίστα με τρεις ευθείες.

BREAKING: The Austrian Grand Prix is set to remain on the calendar until at least 2030! 🇦🇹#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/s0uywnkpqI