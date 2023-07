Ο Γάλλος οδηγός της Alpine κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από το Βρετανό της Mercedes και να πάρει την 7η θέση στο σπριντ του Σαββάτου.

Μπορεί η μάχη Φερστάπεν-Πέρεζ για την πρώτη θέση να κράτησε μόλις έναν γύρο, όμως πιο πίσω είχαμε συναρπαστικές μονομαχίες στον αγώνα σπριντ του Σαββάτου.

Ξεχώρισε αυτή ανάμεσα σε Εστεμπάν Οκόν και Τζορτζ Ράσελ, μέχρι το τελευταίο μέτρο πριν τη γραμμή τερματισμού. Τελικά η 7η θέση και οι δύο βαθμοί κατέληξαν στον Γάλλο οδηγό της Alpine, ο οποίος τερμάτισε με διαφορά 9 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Βρετανό της Mercedes.

Και αν αναρωτιέστε πόση είναι η απόσταση με 280 χλμ/ώρα, δείτε τo photo finish που δημοσίευσε η γερμανική ομάδα.

What 0.009 seconds looks like at 280 kph. 🤯 pic.twitter.com/cthOdPs0oB