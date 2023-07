Ο αγώνας του Σαββάτου ήταν απλή υπόθεση για τον πρωταθλητή μέσα στην έδρα της Red Bull, που έκανε το 1-2.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Αυστρίας ολοκληρώθηκε σε μια πίστα που ξεκίνησε βρεγμένη και στη συνέχεια στέγνωσε, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Μαξ Φερστάπεν από άλλη μία νίκη. Ο Ολλανδός τερμάτισε άνετα πρώτος, μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ, με τον οποίο είχε μια πολύ έντονη μάχη στον πρώτο γύρο του αγώνα. Για τη Red Bull Racing ωστόσο όλα πήγαν καλά, αφού εντός έδρας έκανε το 1-2. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari τερμάτισε στην 3η θέση.

Εκκίνηση

Η βροχή άρχισε να πέφτει στο Σπίλμπεργκ λίγο πριν από τον αγώνα Σπριντ και έτσι οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με ενδιάμεσα ελαστικά, εκτός από μία τρανταχτή εξαίρεση, καθώς η Alfa Romeo πήρε τη γενναία απόφαση να βάλει σλικ στον Βάλτερι Μπότας, που ξεκινούσε από τη 19η θέση. Γρήγορα όμως κατάλαβαν το λάθος τους και κάλεσαν τον Φινλανδό για αλλαγή στο τέλος του γύρου προθέρμανσης.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Πέρεζ ξεκίνησε καλύτερα από τον Φερστάπεν και έστριψε πρώτος. Ο Ολλαδός όμως δεν το έβαλε κάτω και στην 3η στροφή επιτέθηκε στην εσωτερική και δεν άφησε περιθώριο στον Μεξικανό, περνώντας τον για να πάρει την πρώτη θέση. Ο Νόρις προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αλλά «στριμώχτηκε» και έπεσε πολύ πίσω. Αντίθετα, ο Χούλκενμπεργκ κατάφερε να περάσει στα ίσια τον Πέρεζ και ανέβηκε δεύτερος, αφήνοντας τον οδηγό της Red Bull στην 3η θέση.

LIGHTS OUT!



Perez gets a flying start and is ahead of Max Verstappen into Turn 1!#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/sAaqmDPkY8 July 1, 2023

Ο Σάινθ βρισκόταν στην 4η θέση, μπροστά από τους Στρολ και Αλόνσο, με τους Άλμπον και Οκόν να κλείνουν την 8άδα. Ο Λεκλέρ ακολουθούσε στην 9η θέση, μπροστά από τον Νόρις. Ο Μάγκνουσεν έδινε μάχη και κρατούσε πίσω του τις δύο Mercedes, που είχαν κάνει καλή εκκίνηση, με τον Ράσελ στην 12η θέση και τον Χάμιλτον στη 13η.

Μην είδατε τον Μαξ

Ο Μαξ Φερστάπεν με άδεια πίστα μπροστά του έβαλε το κεφάλι κάτω και γύρο με το γύρο απομακρυνόταν συνεχώς από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο Γερμανός οδηγός της Haas ωστόσο κρατούσε γερά τη 2η θέση, παρότι πίσω του είχε σχηματιστεί μια μικρή ουρά από μονοθέσια, με τους Πέρεζ και Σάινθ να ψάχνουν τρόπο να περάσουν.

Πιο πίσω, ο Λάντο Νόρις προσπαθούσε παθιασμένα να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ αλλά δεν έβρισκε τρόπο. Ακόμα πιο πίσω όμως οι Ράσελ και Χάμιλτον πέρασαν διαδοχικά τον Μάγκνουσεν και κέρδισαν από μία θέση. Σε αυτό το σημείο ο Οκόν ήταν ο οδηγός στο «τρενάκι» που είχε σχηματιστεί πίσω του με «βαγόνια» τους Λεκλέρ,Νόρις, Ράσελ και Χάμιλτον.

LAP 9/24



Despite a valiant effort by the Danish driver, Russell dives down the inside of Magnussen to snatch P11 #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/n9vrovSQ4F — Formula 1 (@F1) July 1, 2023

Ο Πέρεζ τελικά βρήκε τρόπο να περάσει τον Χούλκενμπεργκ και να πάρει τη 2η θέση, ωστόσο ο Φερστάπεν βρισκόταν πλέον 10 δευτερόλεπτα μπροστά του. Αργότερα, πέρασε και ο Σάινθ, ρίχνοντας τον Γερμανό στην 4η θέση και εντός εμβέλειας των Aston Martin που ακολουθούσαν.

Ρίξε τη ζαριά

Η βροχή δεν δυνάμωνε και η πίστα άρχισε σιγά-σιγά να στεγνώνει, κάτι που οδήγησε τη Mercedes να πάρει τη ριψοκίνδυνη απόφαση και να βάλει σλικ ελαστικά στο μονοθέσιο του Ράσελ. Το παράδειγμα του Βρετανού ακολούθησαν πολλοί οδηγοί στους επόμενους γύρους, κυρίως από εκείνους που βρίσκονταν εκτός 8άδας. Μόνο ο Χούλκενμπεργκ από τους πρωτοπόρους μπήκε στα pit.

LAP 19/24



Multiple drivers dive into the pits as the dry line emerges



Some stay out, some come in! #AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/IloTqucrZb July 1, 2023

Απέμεναν 6 γύροι για τον τερματισμό και ο Ράσελ ήταν με διαφορά ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα. Το ρίσκο του Χούλκενμπεργκ έδειξε να αποδίδει, με τη Haas να μπαίνει στην 8άδα και να έχει μπροστά του μόνο οδηγούς με ενδιάμεσα ελαστικά.

Απέμεναν πολύ λίγοι γύροι για να απειληθούν οι πρωτοπόροι, που έμειναν στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά και πήγαν με αυτά μέχρι το τέλος. Έτσι η καρό σημαία έπεσε μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, που κέρδισε με άνεση αυτό το Σπριντ, με τον Σέρχιο Πέρεζ στη 2η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ πήρε την 3η θέση, μπροστά από τις Aston Martin, που έδωσαν τη δική τους μάχη για να δουν τον Λανς Στρολ να τερματίζει στην 4η θέση και τον Φερνάντο Αλόνσο στην 5η.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργ ανέβηκε μέχρι την 6η θέση, περνώντας στον τελευταίο γύρο τον Εστεμπάν Οκόν, και ο τελευταίος βαθμός πήγε στον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος επίσης στον τελευταίο γύρο πέρασε τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός επιτέθηκε και στον Οκόν και έχασε την 7η θέση για μόλις 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά τον Αγώνα Σπριντ της Αυστρίας

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου θα ολοκληρωθεί με τον «κυρίως» αγώνα της Κυριακής, που θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα