Ο οδηγός της Red Bull Racing πήρε μία ακόμα pole position φέτος, αυτή τη φορά για το σπριντ του Σαββάτου στην Αυστρία.

Η ταχύτητα του διδύμου RB19 - Μαξ Φερστάπεν επιβεβαιώθηκε και στο sprint shootout του Σαββάτου στο Red Bull Ring. O δις παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε μία άνετη pole, με χρόνο 1:04.440, όντας κατά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος του Σέρχιο Πέρεζ.

Ο 25χρονος Ολλανδός ήταν εμφανώς ικανοποιημένος, αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας. «Κάναμε καλό shootout. Η πίστα στέγνωνε διαρκώς, οπότε γύρο με το γύρο οι χρόνοι βελτιώνονταν. Έπρεπε να βρίσκεσαι στην πίστα τη σωστή στιγμή. Βέβαια στο sprint shootout δεν έχεις χρόνο για να κάνεις πολλές προσπάθειες σε κάθε μία από τις τρεις περιόδους. Πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά και το μονοθέσιο είχε καλή ισορροπία. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα την πρώτη θέση για την εκκίνηση».

Ερωτηθείς αν η διαφορά στους χρόνους από τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, θα του εξασφαλίσει έναν εύκολο αγώνα σπριντ, ο Ολλανδός δήλωσε: «Δεν το ξέρω αυτό. Η κατάσταση ήταν διαφορετική σήμερα σε σχέση με τις χθεσινές κατατακτήριες, η πίστα δεν ήταν εντελώς στεγνή. Το πιο σημαντικό είναι ότι το μονοθέσιό μας είναι γρήγορο και ας δούμε πώς θα αποδώσει σε ένα μεγάλο stint».

Σχετικά με τα όρια της πίστας που έχουν οδηγήσει στην ακύρωση αρκετών προσπαθειών και αν προκαλούν ανησυχία ενόψει του σπριντ και του Grand Prix της Κυριακής, ο Φερστάπεν ανέφερε: «Είναι μία αρκετά δύσκολη κατάσταση. Βέβαια στις κατατακτήριες προσπαθείς να οδηγήσεις στο όριο, οπότε εκεί είναι και πιο δύσκολο. Ακόμα όμως και στον αγώνα, όλοι οι οδηγοί θα δυσκολευτούν εδώ».

We ❤️ RB19 #AustrianGP who’s ready to see the Bulls start 1-2 in the sprint race today?! pic.twitter.com/knqFQTzYyS