Ο επικεφαλής της Red Bull Racing δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του από τη νέα αρνητική εμφάνιση του Μεξικανού οδηγού στις κατατακτήριες δοκιμές.

Για πρώτη φορά από το 2008, ένας οδηγός της Red Bull Racing μένει εκτός του Q3 στις κατατακτήριες για τέταρτο συνεχόμενο Grand Prix. Το αρνητικό στατιστικό ανήκει στον Σέρχιο Πέρεζ, που απογοήτευσε και πάλι τόσο τους θαυμαστές του όσο και τα μέλη της ομάδας του.

Ο Μεξικανός οδηγός είδε και τις τρεις προσπάθειές του στο Q2 να ακυρώνονται, καθώς το μονοθέσιό του βγήκε έξω από τη λευκή γραμμή που οριοθετεί την πίστα. Ως αποτέλεσμα, θα εκκινήσει από τη 15η θέση του grid την Κυριακή.

Qualifying dust has settled, here's how the Bulls landed: Max is our pole-sitter for Sunday's Grand Prix and Checo's starting position will be P15 on Sunday. #AustrianGP pic.twitter.com/YUu5XK5SNn