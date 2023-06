Οι σημαντικές αναβαθμίσεις της βρετανικής ομάδας που παρουσιάστηκαν στην Αυστρία παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό σε λύσεις που υπάρχουν σε άλλα μονοθέσια.

Αν μία ομάδα απέτυχε να αποδώσει με βάση τις προσδοκίες της στη φετινή σεζόν της Formula 1, αυτή είναι η McLaren Racing. H βρετανική ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν με μονοθέσιο που ήταν αρκετά πίσω σε απόδοση έναντι του ανταγωνισμού.

Στο μεσοδιάστημα έγιναν μεγάλες αλλαγές στο τεχνικό τμήμα της ομάδας, με τον επικεφαλής της, Αντρέα Στέλα, να δηλώνει πως μέχρι το καλοκαιρινό διάλειμμα θα έχουν «μεταμορφώσει» την MCL60.

Στο Grand Prix Αυστρίας η McLaren έφερε ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων. Αποτελείται από νέα sidepods, νέο πάτωμα και νέο αμάξωμα στο σώμα του μονοθεσίου και συγκεκριμένα στο κάλυμμα του κινητήρα. Επιπλέον υπάρχουν νέα μικρά αεροδυναμικά βοηθήματα γύρω από το Halo και τις εισαγωγές αέρα στα ψυγεία.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως τα sidepods είναι αρκετά πιο στενά από την προηγούμενη έκδοση. Είναι εμφανές από το ξεκίνημα της σεζόν πως η ομάδα του Ουόκινγκ έχει ακολουθήσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Red Bull Racing. Η αλλαγή φέρνει πιο κοντά την MCL60 στην RB19. Ωστόσο στην επιφάνεια των sidepods παρατηρείται η λεγόμενη «νεροτσουλήθρα» όπως είναι η τεχνική ονομασία της από τις ομάδες. Τη λύση αυτή υιοθέτησε πρώτη η Aston Martin και την ακολούθησε η Alpine.

