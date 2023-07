Η βρετανική ομάδα θα αγωνιστεί στον εντός έδρας αγώνα της με έναν ειδικό χρωματισμό για να γιορτάσει ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα στην ιστορία της στη Formula 1.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας αναμένεται να είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για τη Williams Racing. H βρετανική ομάδα θα γιορτάσει τα 800 Grand Prix της στη Formula 1 και θα το κάνει με έναν ειδικό χρωματισμό στην FW-45.

Επίσημα, ο 800ος της αγώνας είναι στην Ουγγαρία, όμως οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν ένα Grand Prix νωρίτερα, μιας και είναι ο εντός έδρας αγώνας της. Ο ειδικός χρωματισμός ωστόσο θα παραμείνει στα μονοθέσια των Άλεξ Άλμπον και Λόγκαν Σάρτζεντ και στον αγώνα της Ουγγαρίας. Το livery θα αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία της ομάδας και στον ιδρυτή της, Σερ Φρανκ Ουίλιαμς.

Celebrating 800 Grands Prix 🤩👏



We'll be celebrating this momentous occasion at the British and Hungarian GP this year! 🇬🇧🇭🇺#WeAreWilliams pic.twitter.com/7OK2DbLCAh