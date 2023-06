Ο σκληρός αγώνας στην Κένυα ενίσχυσε την προσπάθεια των πρωταθλητών να διατηρήσουν τα σκήπτρα.

Ένα ακόμα ράλλυ πέρασε στην ιστορία, με το ραντεβού στην Κένυα για το θρυλικό Σαφάρι, να τιμά το ένδοξο παρελθόν του! Είχε δράμα, ανατροπές, μάχες και εντυπωσιακά στιγμιότυπα.

Τι γίνεται όμως από βαθμολογικής πλευράς μετά την ολοκλήρωση του έβδομου από τους δεκατρείς γύρους του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ.

Μετά το Ράλλυ Σαρδηνίας-Ιταλίας, ο Νεβίλ είχε ανέβει από τέταρτος, δεύτερος και ήταν 25 πόντους πίσω από τον Κάλε Ροβάνπερα. Κοινώς, σε απόσταση βολής.

Ωστόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής έφυγε από την Αφρική με τους 18 βαθμούς της δεύτερης θέσης αλλά και τους τρεις της τρίτης θέσης στην power stage. Έτσι έφτασε τους 139 και άνοιξε κι άλλο το προβάδισμά του από τον Βέλγο που έμεινε όγδοος στη γενική κατάταξη και παρά τον καλύτερο χρόνο στην power stage, αρκείται στους 102 πόντους.

Πίσω του το βάθρο ανέβασε τον Έλφιν Έβανς στους 98, με τον νικητή στο Σαφάρι, Σεμπαστιέν Οζιέ, να είναι στους 97 παρότι έχει τρέξει μόλις σε τέσσερα ράλλυ. Ισόβαθμος με τον Γάλλο είναι ο Όιτ Τάνακ ενώ την εξάδα συμπληρώνει ο Εσάπεκα Λάπι που μετά από τρία σερί βάθρα, είχε ένα δύσκολο ράλλυ και παραμένει μακριά – στους 68 βαθμούς.

Μετά το 1-2 στη Σαρδηνία, η Hyundai Motorsport είχε πλησιάσει τη Toyota Gazoo Racing σε απόσταση βολής. Συγκεκριμένα, στους 23 πόντους.

1-2-3-4 and the closest finish in Safari history! 🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/HI4tsiO0Vi