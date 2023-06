Στην ιταλική ομάδα απέφυγαν με κάθε τρόπο μία εσωτερική μονομαχία των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ στον αγώνα της Formula 1 στο Μοντρεάλ.

Έπειτα από ένα πολύ δύσκολο Σάββατο στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, η Scuderia Ferrari αντέδρασε και εκτέλεσε με χειρουργική ακρίβεια το πλάνο της στο Grand Prix της Κυριακής. Οι οδηγοί της, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, εκκίνησαν από τις θέσεις 10 και 11, με τον Μονεγάσκο να τερματίζει 4ος, μία θέση μπροστά από τον Ισπανό.

Οι δύο οδηγοί ήταν μαζί στην πίστα καθ’ όλη τη διάρκεια των 70 γύρων στο Μοντρεάλ. Έπειτα από την αλλαγή ελαστικών τους, ακούστηκε στη μετάδοση μήνυμα στον ασύρματο του Λεκλέρ πως ο Σάινθ δεν θα επιχειρούσε να τον προσπεράσει.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, εξήγησε τους λόγους που τέθηκαν team orders στους οδηγούς του: «Δεν θέλαμε να προστατέψουμε κανέναν. Η στρατηγική μας στον αγώνα ήταν να πιέσουμε και να μην χάσουμε χρόνο για να παλεύουμε μεταξύ μας. Προσπαθούσαμε να αυξήσουμε τη διαφορά από τους Έστεμπαν Οκόν και Λάντο Νόρις. Θα ήταν ηλίθιο από μεριάς μας εάν οι οδηγοί μας έδιναν μάχη μεταξύ τους».

