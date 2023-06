Ο Μονεγάσκος της Scuderia Ferrari, παρότι σε έναν ακόμη αγώνα της Formula 1 στο 2023 δεν ανέβηκε στο βάθρο, χαρακτήρισε «θετικό» το αποτέλεσμα του αγώνα στον Καναδά.

Έπειτα από το εφιαλτικό Σάββατο στο Μοντρεάλ, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ένα πολύ ικανοποιητικό Grand Prix Καναδά. Ο Μονεγάσκος τερμάτισε στην τέταρτη θέση πίσω, από τους Μαξ Φερστάπεν, Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον, έχοντας καλή απόδοση και στρατηγική. Παρά το γεγονός πως δεν μπορούσαν να παλέψουν για το βάθρο στη Scuderia Ferrari, κράτησαν με άνεση πίσω τους τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing.

Μετά το Grand Prix στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, ο Σαρλ Λεκλέρ μίλησε στο F1TV για τον αγώνα του και ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα που πήρε: «Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Η αίσθηση του μονοθεσίου ήταν καλή, ο ρυθμός ήταν καλός. Είμαι χαρούμενος. Με βάση το που ξεκινήσαμε η τέταρτη θέση ήταν ένα καλό αποτέλεσμα».

Όταν ρωτήθηκε αν συζήτησε με την ομάδα του για τα όσα έγιναν στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ο Μονεγάσκος απάντησε: «Ναι. Δεν ξοδέψαμε πολύ χρόνο σε αυτό γιατί είχαμε έναν αγώνα την Κυριακή. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με την απόδοσή μας στον Καναδά γιατί είχαμε καλό ρυθμό και είχαμε καλή στρατηγική. Διαχειριστήκαμε σωστά τον αγώνα και αυτό είναι πολύ θετικό. Από τη Δευτέρα θα κάνουμε την ανάλυσή μας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον».

