Ικανοποιημένοι δηλώνουν στη Scuderia Ferrari από την 4η και 5η θέση των Λεκλέρ και Σάινθ στον Καναδά.

Σαφή σημάδια βελτίωσης υποστηρίζουν ότι βλέπουν στη Scuderia Ferrari. Ο ρυθμός αγώνας των κόκκινων μονοθεσίων στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ ήταν βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες απογοητευτικές εμφανίσεις. Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, αναφέρθηκε στην εικόνα του αγώνα στον Καναδά.

Μάλιστα απέδωσε τον τερματισμό των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ μέσα στην πρώτη πεντάδα και σε αποφάσεις στρατηγικής. «Κάναμε έναν καλό αγώνα. Είχαμε ικανοποιητική ταχύτητα από την αρχή του τριημέρου, όμως το Σάββατο η βροχή μπέρδεψε λίγο τα πλάνα μας. Ήταν απογοητευτικό να εκκινούμε τον αγώνα από τη 10η και 11η θέση. Όμως η απόδοση των μονοθεσίων μας και η στρατηγική μας επέτρεψαν να ανακάμψουμε και τα δεδομένα που συλλέξαμε από τον αγώνα είναι ικανοποιητικά».

Ο Βασέρ επιβεβαίωσε ότι η Scuderia Ferrari θα φέρει αναβαθμίσεις στα μονοθέσιά της στο προσεχές Grand Prix Αυστρίας (2 Ιουλίου).

