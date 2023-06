Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin τα έδωσε όλα στο Μόντρεαλ και ανυπομονεί να απειλήσει ξανά τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Φερνάντο Αλόνσο εκκίνησε και τερμάτισε το Grand Prix Καναδά στη δεύτερη θέση, πίσω από τον poleman και νικητή Μαξ Φερστάπεν. Ο Ισπανός έχασε αρχικά τη θέση του από τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG στον πρώτο γύρο του αγώνα. Οι δυο τους έδωσαν σπουδαία μάχη, με τον 41χρονο να προσπερνά εν τέλει τον 38χρονο. Μέχρι το τέλος του αγώνα οι δυο του μας κράτησαν σε αγωνία, όμως ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να βρεθεί αρκετά κοντά για να κάνει επίθεση.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Αλόνσο ρωτήθηκε από τον Τζένσον Μπάτον για τον αγώνα του στον Καναδά: «Ήταν ο αγώνας που περίμενα. Ελπίζαμε πως θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε περισσότερο τη Red Bull αλλά χάσαμε θέση στην εκκίνηση από τον Χάμιλτον. Μας πίεζε σε όλο τον αγώνα, είχα μάχη με τη Mercedes. Δεν χαλάρωσα ούτε για έναν γύρο, ήταν φοβερή μάχη».

That's P2 in Montréal! YES FERNANDO! 🤩



A mega drive from @alo_oficial secures second place and another podium at the #CanadianGP! pic.twitter.com/LCGVbM1wMd