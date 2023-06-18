F1 – Οι βαθμολογίες μετά το GP Καναδά

Κώστας Παστρίμας
F1 – Οι βαθμολογίες μετά το GP Καναδά
Ως συνήθως φέτος, οι Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing ήταν οι κερδισμένοι του αγώνα στο Μόντρεαλ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT195
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT126
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES117
4Lewis HamiltonMERCEDES102
5Carlos SainzFERRARI68
6George RussellMERCEDES65
7Charles LeclercFERRARI54
8Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES37
9Esteban OconALPINE RENAULT29
10Pierre GaslyALPINE RENAULT15
11Lando NorrisMCLAREN MERCEDES12
12Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES7
13Nico HulkenbergHAAS FERRARI6
14Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES5
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT2
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
20Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT321
2MERCEDES167
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES154
4FERRARI122
5ALPINE RENAULT44
6MCLAREN MERCEDES17
7ALFA ROMEO FERRARI9
8HAAS FERRARI8
9WILLIAMS MERCEDES7
10ALPHATAURI HONDA RBPT2

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