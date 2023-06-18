F1 – Οι βαθμολογίες μετά το GP Καναδά
Ως συνήθως φέτος, οι Μαξ Φερστάπεν και Red Bull Racing ήταν οι κερδισμένοι του αγώνα στο Μόντρεαλ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Max Verstappen
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|195
|2
|Sergio Perez
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|126
|3
|Fernando Alonso
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|117
|4
|Lewis Hamilton
|MERCEDES
|102
|5
|Carlos Sainz
|FERRARI
|68
|6
|George Russell
|MERCEDES
|65
|7
|Charles Leclerc
|FERRARI
|54
|8
|Lance Stroll
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|37
|9
|Esteban Ocon
|ALPINE RENAULT
|29
|10
|Pierre Gasly
|ALPINE RENAULT
|15
|11
|Lando Norris
|MCLAREN MERCEDES
|12
|12
|Alexander Albon
|WILLIAMS MERCEDES
|7
|13
|Nico Hulkenberg
|HAAS FERRARI
|6
|14
|Oscar Piastri
|MCLAREN MERCEDES
|5
|15
|Valtteri Bottas
|ALFA ROMEO FERRARI
|5
|16
|Zhou Guanyu
|ALFA ROMEO FERRARI
|4
|17
|Yuki Tsunoda
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2
|18
|Kevin Magnussen
|HAAS FERRARI
|2
|19
|Nyck De Vries
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|0
|20
|Logan Sargeant
|WILLIAMS MERCEDES
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|321
|2
|MERCEDES
|167
|3
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|154
|4
|FERRARI
|122
|5
|ALPINE RENAULT
|44
|6
|MCLAREN MERCEDES
|17
|7
|ALFA ROMEO FERRARI
|9
|8
|HAAS FERRARI
|8
|9
|WILLIAMS MERCEDES
|7
|10
|ALPHATAURI HONDA RBPT
|2