O οδηγός της Haas έκανε τη μεγάλη έκπληξη και θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης το Grand Prix Καναδά.

To καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές φέτος πανηγύρισε στο Grand Prix Καναδά ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas. O Γερμανός ευνοήθηκε από την επαφή του Όσκαρ Πιάστρι με τον τοίχο στο Q3, καθώς σημείωσε τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση, πίσω μόνο από τον Μαξ Φερστάπεν, λίγες στιγμές προτού κάνει την εμφάνισή της η κόκκινη σημαία. Η βροχή είχε τέτοια ένταση που όταν συνεχίστηκε η διαδικασία κανένας δεν βελτίωσε το χρόνο του.

Μετά το τέλος της περιόδου, ο Γερμανός μίλησε για το πώς έζησε τη μάχη στο Μοντρεάλ: «Το διασκέδασα πολύ. Ήταν ξέφρενες κατατακτήριες δοκιμές και πολύ δύσκολες, με τους τοίχος να είναι τόσο κοντά μας. Περάσαμε από τα ελαστικά για βροχή σε ελαστικά για στεγνό και πάλι πίσω. Ήταν διασκεδαστικό, ήταν καλές κατατακτήριες δοκιμές. Δεν το περίμενα προφανώς. Είμαι περήφανος για την ομάδα».

Όσον αφορά την επιλογή γόμας ελαστικών στις δύσκολες και εναλλασσόμενες συνθήκες στην πίστα, ανέφερε: «Με αυτό τον καιρό η επικοινωνία με την ομάδα είναι πιο συχνή, κοιτάζουμε και τι κάνουν οι άλλοι και αποφασίζουμε για εμάς. Νομίζω πως τα πήγαμε πολύ καλά σήμερα, δεν κάναμε λάθη και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

