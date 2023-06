O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Μοντρεάλ, που διεξήχθησαν υπό βροχή.

Η βροχή άλλαξε τα δεδομένα στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ στο FP3 του Grand Prix Καναδά, το όγδοο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023. Η πρόγνωση καιρού επιβεβαιώθηκε και οι ομάδες φόρεσαν τα ενδιάμεσα ελαστικά για βρεγμένο οδόστρωμα. Οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με πολύ απαιτητικές συνθήκες και ελάχιστη πρόσφυση που τους δυσκόλεψαν αρκετά.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έδειχνε να βολεύεται αρκετά πίσω από το τιμόνι της RB19 σε αντίθεση με την Παρασκευή και σημείωσε χρόνο 1:23.106. Η επίδοση ήταν αρκετή ώστε να ξεπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari για 0,291 δευτερόλεπτα. Οι δυο τους ήταν σε ένα πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τους υπόλοιπους οδηγούς, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο στην 3η θέση ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο πιο αργός.

Εντυπωσιακός ήταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν στην τέταρτη θέση για λογαριασμό της Haas. O Δανός είναι εξαιρετικός σε ανάμεικτες συνθήκες, καθώς μετρά και μία pole position στη Βραζιλία το 2022. Ο Κάρλος Σάινθ μπορεί να ήταν στην 5η θέση, ωστόσο προκάλεσε τη μοναδική κόκκινη σημαία του FP3. O Ισπανός έχασε τον έλεγχο στην πρώτη στροφή και πλήγωσε στο εμπρός και πίσω μέρος την SF-23 του.

🚩 RED FLAG 🚩



The session has been red-flagged



Carlos Sainz goes spinning off into the barriers at Turn 1#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/8cr2wogLCG — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Εντός της πρώτης 10άδας ήταν οι Πιέρ Γκασλί, Λανς Στρολ, Γιούικι Τσουνόντα, Βάλτερι Μπότας και Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG διαμαρτυρόταν συνεχώς για έλλειψη πρόσφυσης στην πίστα, με το ρυθμό του να είναι δύο δευτερόλεπτα πιο αργός από τον πρωτοπόρο Φερστάπεν.

It's getting tricky out there! 🌧️



Checo and Ocon both take a detour on the grass 🌱#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/HNnJggQ7El — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Στο τέλος της διαδικασίας η ένταση της βροχής αυξήθηκε σημαντικά, με την πίστα να αλλάζει μορφή και να μοιάζει πλέον με λίμνη. Οι συνθήκες δεν πρόκειται να βελτιωθούν ενόψει κατατακτηρίων. Αυτό αναμένεται να κάνει ακόμη πιο απρόβλεπτη τη μάχη της pole position.

Heavy rain means all of the cars have headed back to the pits 🌧️#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/2kOrfO9um2 — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 23:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 22:40 για να μπείτε από νωρίς σε κλίμα.

Αποτελέσματα FP3 GP Καναδά

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com