Η γαλλική ομάδα εντόπισε τις ρίζες των προβλημάτων των Γκασλί και Οκόν στις ελεύθερες δοκιμές.

Η Alpine F1 ήταν η αρνητική πρωταγωνίστρια της πρώτης ημέρας δράσης στο Μοντρεάλ, στο πλαίσιο του Grand Prix Καναδά που αποτελεί τον όγδοο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Τα μονοθέσιά της προκάλεσαν καθεστώς κόκκινης σημαίας, τόσο στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα Ζιλ Βιλνέβ, όσο και στη δεύτερη. Και οι λόγοι ήταν διαφορετικοί.

And almost immediately Pierre Gasly has stopped at the side of the track 😖 🚩 RED FLAG 🚩 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gDKZWijpi0

Στο FP1 είδαμε τον Πιερ Γκασλί να διαμαρτύρεται με πρόβλημα στη μετάδοση της A523, την οποία πάρκαρε στην άκρη της αγωνιστικής διαδρομής. Ωστόσο το πρόβλημα ήταν στα ηλεκτρικά του τιμονιού του. Πρέπει να σημειωθεί πως ήταν εφεδρικό τιμόνι και πως η χρήση νέου στο FP2 έγινε δίχως το παραμικρό πρόβλημα.

Όμως τότε ήταν ο άλλος οδηγός της Alpine, o Εστεμπάν Οκόν, που προκάλεσε κόκκινη σημαία. Ο Γάλλος έλαβε οδηγία από τους μηχανικούς του να ακινητοποιήσει το μπλε μονοθέσιο, μιας κι από την τηλεμετρία διέγνωσαν πτώση στην πίεση υγρών. Έτσι ο Οκόν πάρκαρε την A523 στη στροφή 9.

The troubles continued for Alpine in FP2 🫣



This time round, it was Ocon who found himself stopped! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/CtCKcWHZnr