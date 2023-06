Ένα απρόσμενο αγωνιστικό τριήμερο αναμένεται στο Μοντρεάλ, με την εμφάνιση της βροχής σε ένα ακόμη Grand Prix της Formula 1 να θεωρείται δεδομένη.

Άστατος προβλέπεται ο καιρός για το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1. Για δεύτερη φορά φέτος, ο μαγικός κόσμος του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ περνά στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και αυτή τη φορά, επισκέπτεται το Μοντρεάλ για το Grand Prix Καναδά.

Ένα πεδίο μάχης που δεν μας έχει χαρίσει πολλούς αγώνες υπό βροχή. Το 2022 είχαμε βρόχινες συνθήκες στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με ήλιο. Όμως το φετινό Grand Prix αναμένεται ακόμη πιο απρόβλεπτο, καθώς υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δούμε και τις τρεις ημέρες βροχή!

Την Παρασκευή, η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών το πιθανότερο είναι να διεξαχθεί σε στεγνό οδόστρωμα, όμως για το FP2 οι πιθανότητες βροχής είναι πάνω από 50%!

