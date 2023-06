Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Γερμανία και τη θρυλική πίστα του Σάχσενρινγκ.

Δίχως διακοπή, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται το τριήμερο 16-18 Ιουνίου με το Grand Prix Γερμανίας. Ο έβδομος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για τον πέμπτο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους, στο… σπίτι του Μάρκ Μάρκεθ.

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1998 και από το 2001 απέκτησε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η διαδρομή έχει μήκος 3,67 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές, δέκα αριστερές και μόλις τρεις δεξιές. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική πίστα από το Μουτζέλο, με τις απαιτήσεις για αναβάτες και μοτοσικλέτες να είναι διαφορετικές σε σχέση με το πεδίο μάχης στην Ιταλία. Τις περισσότερες νίκες στο Σάχσενρινγκ έχει κατακτήσει ο Μαρκ Μάρκεθ με 8 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα του 2022 ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μάρκεθ με χρόνο 1:21,228.

Celebrating it's race week AGAIN in the best way possible! 😎



Happy #WheelieWednesday everyone! 🙌#MotoGP pic.twitter.com/RqLGKcKDf3