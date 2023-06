Έρχεται το F1 Manager 2023 (vid)

Η Formula 1 και η Frontier Developments ανακοίνωσαν τη νέα έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού.

Η έλευση του καλοκαιριού φέρνει καλά νέα για τους φίλους των παιχνιδιών και των αγώνων, αφού όπως ανακοίνωσαν από κοινού η Formula 1 και η Frontier Developments, επίκειται το λανσάρισμα του F1 Manager 2023!

Μάλιστα, έχει αρκετά νέα στοιχεία σε σχέση με την παρούσα εκδοχή, με σημαντικότερο το «Race Replay», στο οποίο ως «επικεφαλής ομάδων», οι παίκτες θα καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες θα αλλάζουν την ιστορία στους αγώνες της σεζόν που θα έχουν ήδη διεξαχθεί!

Παράλληλα, οι παίκτες θα μπορούν πλέον να δοκιμαστούν και στο ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή ενώ θα υπάρχουν κι αρκετά ακόμα νέα στοιχεία, όπως η αναζήτηση νέων ταλέντων σε μικρότερες κατηγορίες ενώ από τεχνικής πλευράς, προστίθεται η δυνατότητα αλλαγής κατανομής βάρους.

