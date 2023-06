O Μονεγάσκος οδηγός της ιταλικής ομάδας στη Formula 1 ήταν παρών στην πίστα του Σαρτ για να στηρίξει την προσπάθεια των δύο Ferrari 499P.

Για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, η Ferrari επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής. Η συμμετοχή της στην κατηγορία Hypercar δεν έχει περάσει απαρατήρητη, καθώς κατέκτησε την pole position για τις 24 Ώρες Λε Μαν και πρωταγωνιστεί στον αγώνα.

Πριν την εκκίνηση του ιστορικού event, στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού που ήταν στοιχισμένα όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ήταν και ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος επισκέφθηκε το Μαν μαζί με τον επικεφαλής της Scuderia Ferrari στη Formula 1, Φρεντ Βασέρ, ώστε να στηρίξει την προσπάθεια της ιταλικής ομάδας να πάρει τη νίκη στην 100η επέτειό του θρυλικού αγώνα.

Ο 25χρονος ήταν περιζήτητος και όλοι ήθελαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Μάλιστα, σε μία άκρως σουρεαλιστική στιγμή, απαθανατίστηκε να κάνει βόλτες με έναν… δεινόσαυρο.

