Ο Πρωταθλητής έδειξε τη δύναμη της Ducati και ήταν ταχύτερος μπροστά από τους αδελφούς Μάρκεθ.

Το GP Ιταλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είναι ο εντός έδρας αγώνας της Ducati και στο ιταλικό εργοστάσιο πανηγύρισαν την pole position που κατέκτησε ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα στο Μουτζέλο. Ο Ιταλός έσπασε το ρεκόρ πίστας στην πορεία του προς αυτήν την pole και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί. Ο Μαρκ Μάρκεθ της Repsol Honda έκανε φοβερό γύρο για να πάρει τη δεύτερη θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati στο τέλος ανέβηκε στην 3η θέση, αλλά θα εκκινήσει πιο πίσω λόγω ποινής.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Μουτζέλο ξεκίνησαν κάτω από το συννεφιασμένο ουρανό της Τοσκάνης και με τη βροχή να απειλεί να εμφανιστεί και να τα ανακατέψει όλα. Οι αναβάτες του Q1 ωστόσο ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους σε στεγνή πίστα. Με αρκετά «δυνατά» ονόματα να παίρνουν μέρος σε αυτό το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων, η μάχη τους για τις δύο προνομιούχες θέσεις που οδηγούν στο Q2 αναμενόταν μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati έδειξε από την αρχή τις προθέσεις και την ταχύτητά του, σημειώνοντας την καλύτερη πρώτη προσπάθεια, που ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερη από τον δεύτερο. Εκεί βρέθηκε η πρώτη έκπληξη της ημέρας, με τον Φράνκι Μορμπιντέλι να είναι μπροστά από τους Τζακ Μίλερ, Φάμπιο Κουαρταραρό και Μάβερικ Βινιάλες.

Οι αναβάτες όμως έκαναν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια. Κανένας όμως δεν κατάφερε να απειλήσει τη θέση του Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος πέρασε πανηγυρικά στο Q2 με την πρωτιά στο Q1, αφού μάλιστα κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του. Η δεύτερη θέση διεκδικήθηκε με ένταση από τους Μίλερ και Βινιάλες, με τον Αυστραλό της ΚΤΜ να την κατακτά τελικά, ξεπερνώντας τον Ισπανό της Aprilia για μόλις 32 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Άλλη μία απογοήτευση για τον Κουαρταραρό, που θα εκκινήσει τον αγώνα από τη 15η θέση, πίσω μάλιστα από τον Μορμπιντέλι, που θα είναι 14ος.

Q2

Με τη βροχή να πλησιάζει όλο και περισσότερο, οι αναβάτες βιάστηκαν να βγουν στην πίστα για να την προλάβουν. Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στην πρώτη θέση, τη στιγμή που ο Ενέα Μπαστιανίνι έπεφτε στον πρώτο του γύρο. Ο μοναδικός που είχε αρχικά απάντηση στο χρόνο του «Μπεζ» ήταν ο Χόρχε Μαρτίν, που πέρασε εκείνος πρώτος με διαφορά ενός δεκάτου του δευτερολέπτου.

Οι μοτοσικλέτες επέστρεψαν στα γκαράζ τους, μπήκαν φρέσκα μαλακά ελαστικά και ξαναβγήκαν στην πίστα για την επόμενη προσπάθειά τους. Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati έκανε έναν πολύ γρήγορο γύρο και πήρε την πρώτη θέση, με τον Μαρκ Μάρκεθ, που τον ακολουθούσε κατά πόδας στην πίστα, να ανεβαίνει στη 2η θέση.

👀 @marcmarquez93 pulls out of the pits and right into the eye-line of @PeccoBagnaia!



He's really not happy about that! 😮#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/j4SOA2OI8f — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 10, 2023

Παρά τις προσπάθειες των υπόλοιπων αναβατών, ο χρόνος του Μπανάια δεν απειλήθηκε και ο Ιταλός πρωταθλητής εξασφάλισε την pole position στον αγώνα της πατρίδας του. Ο Μαρκ Μάρκεθ διατήρησε τη 2η θέση και ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν 3ος. Ο Άλεξ Μάρκεθ ωστόσο έχει ποινή 3 θέσεων και έτσι την πρώτη σειρά θα συμπληρώσει ο Τζακ Μίλερ. Ακολούθησαν οι Μαρτίν, Μπετζέκι, Αλέιξ Εσπαργκαρό, Ζαρκό, Ρινς, Μπίντερ, Μαρίνι και Μπαστιανίνι

Ο Αγώνας Σπριντ, που αναμένεται να διεξαχθεί υπό βροχή, θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

