H Ferrari ήταν η πρωταγωνίστρια στις επεισοδιακές κατατακτήριες δοκιμές για τις 24 Ώρες Λε Μαν, με τις θέσεις για τη Hyperpole να έχουν οριστεί.

Εντυπωσιακή και ανατρεπτική ήταν η μάχη στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές στο Μαν της Γαλλίας για το θρυλικό 24ωρο αγώνα που είναι κομμάτι του WEC. Στη διαδικασία των 60 λεπτών είδαμε εντυπωσιακές προσπάθειες από τις ομάδες σε όλες τις κατηγορίες και τα 8 ταχύτερα αγωνιστικά αυτοκίνητα να παίρνουν το χρυσό εισιτήριο για τη Hyperpole της Πέμπτης. Όσοι δεν προκρίθηκαν στη διαδικασία αυτή, θα εκκινήσουν τον αγώνα το Σάββατο με βάση τη σημερινή τους κατάταξη.

Στην κατηγορία Hypercar, η Ferrari δυσκολεύτηκε αλλά σημείωσε την ταχύτερη επίδοση και έκανε το 1-2. Η #50 499P στα χέρια του Αντόνιο Φουόκο σημείωσε το 3:25,213 και πήρε την πρώτη θέση, μόλις 0,199 δευτ. μπροστά από τo δεύτερο αγωνιστικό της ιταλικής ομάδας. Ακολούθησαν τα δύο GR010 της Toyota Gazooo Racing, με τη διαφορά από τα αγωνιστικά πρωτότυπα της Ferrari να είναι στα δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Τεράστια μάχη είχαμε για το ποια αγωνιστικά θα συμπληρώσουν το παζλ για τη μάχη της Hyperpole. Εν τέλει είδαμε δύο αγωνιστικά της Porsche και της Cadillac να παίρνουν το χρυσό εισιτήριο. Για τους Γερμανούς, οι #5 και #75 963 Hybrid, ήταν στις θέσεις 5 και 6, ενώ για τους Αμερικανούς τα #3 και #2 V-Series.R ήταν πίσω τους. Η διαφορά μεταξύ των παραπάνω Hypercar ήταν μόλις οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου.

Άτυχη ήταν η ομάδα της Peugeot, καθώς οι οδηγοί της δεν κατάφεραν να έχουν ένα καθαρό γύρο, ενώ την ίδια μοίρα είχαν τα αγωνιστικά της Glickenhaus Racing.

