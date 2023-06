Νέα και πολύ σημαντική προσθήκη για την ελβετική ομάδα αποτελεί ο Τζέιμς Κι, καθώς η μετάβαση της ιδιοκτησίας στην Audi συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Η ώρα της μετάβασης στην εποχή... Audi πλησιάζει και η Sauber Motorsport που ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν αγωνίζεται στη Formula 1 ως Alfa Romeo, προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση. Η ελβετική ομάδα επιβεβαίωσε πως ο Τζέιμς Κι θα αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στο εργοστάσιο από 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Βρετανός ήταν μέχρι πρότινος στη McLaren αλλά αποχώρησε από το Ουόκινγκ στο πλαίσιο της πλήρους αναδιάρθρωσης που έγινε στο εσωτερικό της βρετανικής ομάδας, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημά της στη σεζόν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κι θα εργαστεί για την ομάδα του Χίνβιλ, καθώς εργαζόταν για τη Sauber από το 2010 έως το 2012.

Η καριέρα του στη Formula 1 ξεκίνησε με την Jordan το 1998 και παρέμεινε κάτοικος του Σίλβερστον μέχρι τις αρχές του 2010. Έπειτα από μία μικρή στάση στη Williams, o Κι πήρε μετεγγραφή στην Toro Rosso, από την οποία όμως αποχώρησε το 2018, με προορισμό την οποία στην οποία θα εργάζεται ξανά από το προσεχές Φθινόπωρο.

