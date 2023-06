Έτοιμος να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και μάλιστα άμεσα είναι ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin.

Για πρώτη φορά στη φετινή χρονιά, η Aston Martin δεν είχε ρυθμό για να παλέψει για το βάθρο σε αγώνα της Formula 1. O Ισπανός είχε μέτρια απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας και στα τελικά αποτελέσματα της Κυριακής τερμάτισε στην 7η θέση.

Στην πίστα η AMR23 ήταν καθαρά το τέταρτο ταχύτερο μονοθέσιο πίσω από τις Red Bull RB19, Mercedes W14 και Ferrari SF-23. Στο στρατόπεδο του Σίλβερστον γνωρίζουν πως δεν πρέπει να μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό και ετοιμάζουν άμεσα την αντεπίθεσή τους.

Ο Φερνάντο Αλόνσο αποκάλυψε στο SoyMotor το πλάνο αναβαθμίσεών των «πράσινων» και έστειλε μήνυμα προς τον ανταγωνισμό.

