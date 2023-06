Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai εκμεταλλεύτηκε τις ατυχίες των Οζιέ και Τάνακ, με αποτέλεσμα να φθάσει σε μια άνετη, τελικά, νίκη.

Την πρώτη φετινή του νίκη στο WRC σημείωσε ο Τιερί Νεβίλ στο Ράλλυ Σαρδηνίας. Ο 35χρονος Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport εκμεταλλεύτηκε την έξοδο από το δρόμο του πρωτοπόρου έως εκείνο το σημείο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota Gazoo Racing) και πανηγύρισε για 18η φορά σε αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Μάλιστα η Hyundai έκανε το 1-2, καθώς δεύτερος τερμάτισε ο Εσαπέκα Λάπι.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα (Toyota), ο οποίος ακόμα και όταν δεν κερδίζει παίρνει πολύτιμους βαθμούς. Σε αντίθεση με τον Οτ Τάνακ, ο οποίος εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα, όταν το Ford Puma της M-Sport πέρασε μέσα από νερά.

«Είναι όμορφο να ανεβαίνω ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η μάχη ήταν σκληρή και είμαι χαρούμενος για την ομάδα που άξιζε το 1-2. Ο Κρεγκ είναι πάντα στην μνήμη μας. Θέλαμε να κερδίσουμε για αυτόν στην Κροατία, όμως τελικά τα καταφέραμε στη Σαρδηνία», ανέφερε ο Νεβίλ για τον teammate του Κρεγκ Μπριν, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δοκιμές πριν το Ράλλυ Κροατίας.

Με τη νίκη αυτή ο Νεβίλ πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας οδηγών, 25 β. πίσω από τον Ροβάνπερα.

