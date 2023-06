O επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, μίλησε για την επαφή που είχε με τον οδηγό της McLaren στην εκκίνηση του αγώνα της Ισπανίας.

Περιπετειώδης ήταν ο εναρκτήριος γύρος του Grand Prix Ισπανίας για τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός είχε κάνει την έκπληξη κατακτώντας την 3η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές. Ήταν το καλύτερο αποτέλεσμά του στη σεζόν και δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος!



Στην εκκίνηση του αγώνα είδε τον Λιούις Χάμιλτον να τον προσπερνά στην πρώτη στροφή. Όμως ο Νόρις επιτέθηκε στη δεύτερη δίχως να έχει τον απαραίτητο χώρο. Καβάλησε το κερμπ, χτύπησε τον Χάμιλτον, αλλά ήταν αυτός που αποκόμισε ζημιά, συγκεκριμένα στην εμπρός αεροτομή του.

Ο Χάμιλτον, ο οποίος τερμάτισε στη 2η θέση, ρωτήθηκε μετά το φινάλε του αγώνα σχετικά με την επαφή τους. Ο Βρετανός είπε: «Ένιωσα ένα μεγάλο χτύπημα από πίσω. Ο Μαξ Φερστάπεν και ο Κάρλος Σάινθ έδιναν μάχη μπροστά και ήμουν υπομονετικός. Μετά ένιωσα το χτύπημα. Πιστεύω πως είναι κρίμα για τον Λάντο γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά στις κατατακτήριες. Πιστεύω πως αν είχε περισσότερη υπομονή, θα είχε πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως ζούμε για να μαθαίνουμε».

Δείτε την επαφή μεταξύ των Νόρις και Χάμιλτον στο παρακάτω βίντεο.

Lando Norris’s dreams of a top three finish were over after two corners 😫#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Mrn9AbYOag