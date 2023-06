Η παραβίαση του parc ferme θα κοστίσει στη γερμανική ομάδα 10 χιλιάδες ευρώ.

Όπως αναμενόταν, το ατόπημα της Mercedes-AMG σε ό,τι αφορούσε το καθεστώς parc ferme μετά το τέλος του αγώνα, δεν έμεινε ατιμώρητο. Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Ισπανίας κάλεσαν εκπρόσωπο της γερμανικής ομάδας αλλά και τους φυσιοθεραπευτές των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Αμφότεροι είχαν παραβιάσει τις οδηγίες που η FIA είχε δώσει νωρίτερα στην ημέρα και παραβίασαν το… άβατο του parc ferme την ώρα των τηλεοπτικών συνεντεύξεων και του τελετουργικού των απονομών.

“Mega job, guys. Mega job, thank you so much for everyone back in the factory continuing to push. Mega job to George as well. Awesome drive.” 👊 pic.twitter.com/sstG3ME0E9