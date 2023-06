Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG στη Formula 1 θεωρεί θέμα χρόνου την ανανέωση του συμβολαίου του Λιούις Χάμιλτον.

Έπειτα από μήνες δημοσιευμάτων, φημών και σχολίων από «κακές γλώσσες», όλα δείχνουν πως οι Λιούις Χάμιλτον και Mercedes-AMG θα συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια στη Formula 1. Παρά τη φημολογία σχετικά με το ενδιαφέρον της Ferrari, η καρδιά του Βρετανού χτυπά μόνο για τη γερμανική ομάδα και θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται με κινητήρες Mercedes στην πλάτη του μέχρι να σταματήσει από την ενεργό δράση.

Πόσο κοντά είναι όμως στην ανανέωση του συμβολαίου του με τη γερμανική ομάδα; Ο επικεφαλής της, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε μετά το τέλος του Grand Prix Ισπανίας για το αν υπάρχουν νεότερα σχετικά, με τον Αυστριακό να απαντά.

«Πρέπει να βρούμε χρόνο για ένα καφεδάκι για 30 λεπτά και θα είναι έτοιμο», είπε στο F1TV.

Όσο για την εμφάνιση της ομάδας του στην Ισπανία, ανέφερε: «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά στα εργοστάσια. Οι αποφάσεις που πήραμε δουλεύουν. Πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν κερδίσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τη καλή δουλειά».

“Mega job, guys. Mega job, thank you so much for everyone back in the factory continuing to push. Mega job to George as well. Awesome drive.” 👊 pic.twitter.com/sstG3ME0E9