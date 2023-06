Απογοητευμένος και «χαμένος» στις σκέψεις του ήταν ο οδηγός της Scuderia Ferrari έπειτα από έναν καταστροφικό αγώνα στη Βαρκελώνη.

Το νέο πακέτο αναβαθμίσεων της Scuderia Ferrari φαίνεται πως δεν λειτούργησε όπως ανέμεναν στην ιταλική ομάδα. Ο Κάρλος Σάινθ δεν ήταν ανταγωνιστικός και τερμάτισε στην 5η θέση, 45 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Σαρλ Λεκλέρ από την άλλη εκκίνησε από το pitlane και τερμάτισε εκτός βαθμών στην 11η θέση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μονεγάσκος ήταν πολύ απογοητευμένος και το μόνο που ήθελε ήταν να αφήσει τον αγώνα της Βαρκελώνης πίσω του.

«Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Είναι πολύ παράξενο αυτό που συμβαίνει και δύσκολο να το κατανοήσουμε. Στο πρώτο σετ με τη σκληρή γόμα δεν είχα καθόλου πρόσφυση, ήταν πολύ κακό stint. Ειδικά τα εμπρός ελαστικά δεν είχαν καθόλου καλό κράτημα. Μετά έβαλα το δεύτερο σετ της σκληρής γόμας και όλα ήταν καλά. Ως οδηγός κάνεις ακριβώς τα ίδια πράγματα και όλα είναι εντελώς διαφορετικά. Είχαμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τις κατατακτήριες, αλλά δυσκολευτήκαμε πολύ με τα ελαστικά στην αρχή του αγώνα», είπε ο Μονεγάσκος στο F1TV.

Charles Leclerc’s last pit stop:



Xavi: “Box for hards.”



Charles: “No no, let’s go for soft!”



Xavi: “Copy that.”



Charles: “Box anyway?”



Xavi: “Box. We are going hards.”



Charles was fast on hards in the end, but…



pic.twitter.com/tAweiyPMEZ