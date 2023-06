O 24χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην πίστα του Μοντμελό, για το Grand Prix της Formula 1.

Τα φώτα της δημοσιότητας συγκέντρωσε ο Κιλιάν Μπαπέ στα paddock του Grand Prix Ισπανίας, λίγη ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα. Ο 24χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν επισκέφθηκε τα γκαράζ αρκετών ομάδων, όπως της Ferrari και της Mercedes.

Όλοι ζητούσαν μία φωτογραφία και ένα αυτόγραφο από τον αστέρα των γηπέδων, ο οποίος συνοδευόταν από ανθρώπους της προσωπικής του ασφάλειας.

Το ταξίδι του Μπαπέ στην Ισπανία φούντωσε τις φήμες περί ενδεχόμενης μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ανακοίνωση ότι ο Καρίμ Μπενζεμά αποχαιρετά τη «βασίλισσα».

from his necklace thing you can see he's with ferrari. he's probably gone to mercedes garage just for lewis 😭 so real pic.twitter.com/gqXkh30rgr