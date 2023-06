Το νησί της Μεσογείου φιλοξενεί τον έκτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος Ράλλυ και έως τώρα εξελίσσεται συναρπαστικά.

Μετά το θρίλερ του πρώτου σκέλους του Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας, ήρθε το δεύτερο για να προκαλέσει ακόμα πιο έντονα συναισθήματα. Να φέρει ανατροπές και αλλαγές ισορροπιών που θα έχουν και άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Κι αυτό διότι ο Τιερί Νεβίλ έχει περάσει στην πρώτη θέση και είναι κοντά στην πρώτη φετινή του νίκη, την ώρα που βασικοί ανταγωνιστές του έχουν τεθεί εκτός μάχης.

