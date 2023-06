O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η δράση συνεχίστηκε μετ’ εμποδίων στο FP3 του Grand Prix Ισπανίας, για το έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της φετινής σεζόν. Στη διαδικασία είδαμε χρονομετρημένες προσπάθειες σε στεγνό οδόστρωμα, τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της και την κόκκινη σημαία να «βάζει» φρένο στο πρόγραμμα των ομάδων.

Ταχύτερος και στο FP3 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing με χρόνο 1:13,664. Ο Ολλανδός οδηγός έκανε την επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών και βελτίωσε την ταχύτερη επίδοση που είχε θέσει ο ίδιος την Παρασκευή. Δεύτερος ταχύτερος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με την έτερη RB19 και ήταν 0,250 δευτ. πιο αργός από τον teammate του.

