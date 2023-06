Η πίστα της Βαρκελώνης έχει προσφέρει αλησμόνητες αναμνήσεις στον οδηγό της Red Bull Racing.

Ήταν 15 Μαΐου του 2016, ένα ηλιόλουστο πρωινό Κυριακής, με τον Μαξ Φερστάπεν να παρατάσσεται στην τέταρτη θέση του grid του Grand Prix Ισπανίας. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιζόταν ως οδηγός της Red Bull Racing, έχοντας προβιβαστεί από τη Scuderia Toro Rosso.

Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές, ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να φανταστεί πως 53 γύρους μετά, θα πανηγύρισε την παρθενική νίκη του στον μαγικό κόσμο της Formula 1.

Ο Ολλανδός εκμεταλλεύτηκε τη σύγκρουση των δύο οδηγών της Mercedes που κυριαρχούσε εκείνη τη σεζόν (τόσο ο Νίκο Ρόσμπεργκ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον, τέθηκαν εκτός μάχης) και έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του σπορ – σε ηλικία 18 ετών και 228 ημερών.

Έκτοτε έχει μία ακόμα νίκη, πέρυσι, καθώς και τέσσερις παρουσίες στο βάθρο. Ωστόσο ακόμα ψάχνει την πρώτη του pole στην πίστα της Βαρκελώνης.

Μιλώντας ενόψει της μάχης στην Καταλονία, ο Φερστάπεν είπε: «Ανυπομονώ να επιστρέψουμε σε μία πίστα την οποία όλοι γνωρίζουμε τόσο καλά. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω και τη νέα χάραξη στις τελευταίες δύο στροφές. Φυσικά έχω σπουδαίες αναμνήσεις από αυτή την πίστα, ειδικά την κατάκτηση της πρώτης νίκης μου στη Formula 1. Εκτός πίστας, η Βαρκελώνη είναι μία υπέροχη πόλη, απολαμβάνω αυτό το τριήμερο».

