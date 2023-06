Σαν Σήμερα: Βόλτες στο Μονακό και στις ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Μόλις ένα Grand Prix πραγματοποιήθηκε στον κόσμο της Formula 1 σαν σήμερα αλλά ήταν πολύ μεγάλης σημασίας. Επίσης, ένας άνθρωπος που έπαιξε τεράστιο ρόλο στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και ένας παλαίμαχος οδηγό έχουν γενέθλια. Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες στο Μουτζέλο της Ιταλίας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν αγώνα στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε ο πρώην επικεφαλής της McLaren στην F1 Ρον Ντένις. Ο Βρετανός είχε εργαστεί ως μηχανικός στην Cooper και στην Brabham, ηγούμενος ύστερα τις δικές του επιτυχημένες ομάδες στην F2 κατά τη δεκαετία των ‘70s και ‘80s. Η πιο πρόσφατη τότε ομάδα του Ντένις, η Project Four Racing, προσέλαβε τον πολλά υποσχόμενο σχεδιαστή Τζον Μπερνάρντ με στόχο την αναρρίχησή της στην F1. Αντ’ αυτού, το 1980 ο Ντένις κατέληξε σε μια συμφωνία συγχώνευσής της με την αδύναμη τότε McLaren μέσω χρηματοδότησης από την Marlboro. Έκτοτε ξεκίνησε σταδιακά μια εποχή κυριαρχίας με τους Νίκι Λάουντα, Αλέν Προστ και Άιρτον Σένα να προσφέρουν στη McLaren επτά πρωταθλήματα οδηγών σε οκτώ χρόνια μέσα στα ‘80s και ‘90s. Ο Μίκα Χάκινεν κατέκτησε με τη σειρά του δύο τίτλους το 1998-1999, με τον Λιούις Χάμιλτον να καταγράφει το 2008 τον πιο πρόσφατο θρίαμβο της McLaren μέχρι σήμερα. Ο Ντένις ανέλαβε και το τμήμα αυτοκινήτων της McLaren, ενώ αποχώρησε από την εταιρεία στο τέλος του 2016.

A rare moment from Ron Dennis, who had tears in his eyes of joy when Kimi won his first race for the McLaren team the 2003 Malaysian Grand Prix. #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/XcBPnRgpnF January 14, 2023

Σαν σήμερα το 1959, γεννήθηκε ο βετεράνος της F1 και πασίγνωστος σχολιαστής αγώνων, Μάρτιν Μπράντλ. Από το 1984 έως και το 1996, ο Βρετανός εκκίνησε σε 158 Grand Prix και τερμάτισε δεύτερος στην Ιταλία το 1992 και στο Μονακό το 1994 για τα καλύτερα αποτελέσματά του, οδηγώντας για τις Benetton και McLaren αντίστοιχα. Ένας μεγάλος τραυματισμός που είχε αποκομίσει στο Ντάλας το 1984 τον επηρέασε σημαντικά και η χαμηλή δυναμική των ομάδων που εκπροσωπούσε ανάγκασε τον Μπράντλ να εστιάσει στους αγώνες αντοχής για τα τέλη των ‘80s. Διέπρεψε με την Jaguar στη κατηγορία Group C, κατακτώντας τη νίκη στις 24 ώρες Ντεϊτόνα το 1988 καθώς και τον συνολικό τίτλο στο WSC, κερδίζοντας και στο Λε Μαν δύο χρόνια αργότερα. Μετά το κλείσιμο της καριέρας του στην F1 το 1996, ο Μπράντλ καθιερώθηκε σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της Μ. Βρετανίας ως σχολιαστής αγώνων.

Martin Brundle basically high fiving drivers as they come through Nouvelle #MonacoGP pic.twitter.com/nUZplhjJvG — The Soft Compound 🛞 (@thesoftcompound) May 26, 2023

Σαν σήμερα το 1993, ο δύο-φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Μίκι Μπιασιόν, κατέκτησε τη 17η και τελευταία του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), κερδίζοντας στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Ford Escort RS Cosworth. Ο Ιταλός είχε οδηγήσει το αυτοκίνητο με συνοδηγό τον Τιζιάνο Σιβιέρο και ξεπέρασε τη Lancia Delta και το Mitsubishi Lancer των Κάρλος Σάινθ και Άρμον Σβαρτζ αντίστοιχα. Η κορυφαία ελληνική συμμετοχή του event τερμάτισε στην 8η θέση, με τον Κωνσταντίνο Αποστόλου να μοιράζεται μια Lancia Delta Integrale 16V με τον Μιχάλη Κριάδη.

Σαν σήμερα το 2003, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια βρέθηκε πρωτοπόρος στο GP Μονακό κατά την πρώτη φάση των pit-stops και άντεξε στην πίεση του νεαρού Κίμι Ράικονεν, ώστε να σημειώσει την πρώτη νίκη της Williams στο Πριγκιπάτο έπειτα από 20 χρόνια. Έτσι, ο Κολομβιανός έγινε μόλις ο δεύτερος τότε οδηγός που κέρδισε τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης αλλά και το GP Μονακό, κατακτώντας έτσι τα δύο από τα τρία σκέλη του μοναδικού Triple Crown του motorsport. Ο Μίκαελ Σουμάχερ της Ferrari ολοκλήρωσε το βάθρο του αγώνα.

Juan Pablo Montoya Roldán llegó hoy a sus 47 años.

🏁#PuntoDeportivo#CamerinoDeportes#F1

Montoya piloto histórico de la F1 ganó el GP de Mónaco en el año 2003.

Recordado por su forma agresiva de conducir en la pista.

Feliz Cumpleaños Montoya.

¡Montoya un grande en la F1!

🏁 pic.twitter.com/vBc3SRJHOS — Raul Marin (@raulelcocomarin) September 20, 2022

Σαν σήμερα το 2008, το GP Ιταλίας για το MotoGP είδε τον Βαλεντίνο Ρόσι να κερδίζει στο Μουτζέλο για έβδομη συνεχόμενη χρονιά και για τρίτο σερί αγώνα στη σεζόν.

💪 @ValeYellow46 was unbeatable at Mugello between 2002 and 2008 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Enjoy some of his best #ItalianGP wins and tell us which is your favourite! 🇮🇹 pic.twitter.com/lpJBFEFFyc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 12, 2018

Σαν σήμερα το 2014, ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε την έκτη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στη σεζόν του MotoGP, επικρατώντας του συμπατριώτη, Χόρχε Λορένθο, σε μια συγκλονιστική μονομαχία στο Μουτζέλο για το GP Ιταλίας.

Φωτογραφίες: rallyes90s/twitter, crystalracing/twitter