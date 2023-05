Τεράστιο πλήγμα στις τάξεις της Scuderia το γεγονός πως δεν θα έχει όλα τα εξαρτήματα που αρχικά υπολόγιζε στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1.

Τους τελευταίους μήνες η Scuderia Ferrari δούλευε ενδελεχώς σε πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων για την SF-23. To ξεκίνημα της φετινής χρονιάς της Formula 1 ήταν απογοητευτικό για τους «κόκκινους» και αυτό τους ανάγκασε να αλλάξουν πλεύση στον τομέα της εξέλιξης.

Το πλάνο που είχε καταστρώσει η Ferrari προέβλεπε να παρουσιαστούν οι αναβαθμίσεις στον αγώνα της Ίμολα. Ωστόσο, η ματαίωσή του άλλαξε τα σχέδιά της και στο Μαρανέλο αποφάσισαν να μεταθέσουν τις αναβαθμίσεις για το Grand Prix Ισπανίας.

Το πακέτο της Ferrari περιλαμβάνει νέα εμπρός ανάρτηση, αλλαγές στο αμάξωμα και στα sidepods, όπως επίσης και αλλαγές στο διαχύτη. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, η Ferrari δεν θα έχει ολόκληρο το πακέτο αναβαθμίσεων στη Βαρκελώνη.

Ever wondered how a lap of Monaco looks for the drivers? 🤯#MonacoGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/8UUksoGYLV