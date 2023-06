H λιμουζίνα με ηλεκτρικά κουρτινάκια για τους πίσω επιβάτες (vid)

Οι ανέσεις που προσφέρει το Hyundai Azera παραπέμπουν σε premium μοντέλα εκ Γερμανίας.

Στην Ελλάδα έχουμε συνδυάσει το όνομα της Hyundai με compact μοντέλα που προσφέρουν αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση και προσιτές τιμές. Η γκάμα της κορεάτικης μάρκας περιλαμβάνει όμως και ένα μεγάλο sedan που πλησιάζει σε μήκος τα 5 μέτρα και είναι άγνωστο στους περισσότερους.

Το Azera (ή Grandeur σε ορισμένες αγορές) ενσωματώνει όλες τις κορυφαίες τεχνολογίες που διαθέτει η Hyundai, όπως παρκάρισμα και ξεπαρκάρισμα χωρίς παρουσία οδηγού.

Αντίστοιχου επιπέδου είναι οι ανέσεις για τους πίσω επιβάτες, όπως τα ηλεκτρικά κουρτινάκια που παρουσιάζονται στο ακόλουθο βίντεο.

Powered sunshades for the rear side and rear window elevate your comfort like never before – with electric door curtains that block unwanted glare.



Create your oasis. The all-new AZERA.#AZERA #Hyundai #HyundaiAZERA



*AZERA is badged as GRANDEUR in some markets including Korea pic.twitter.com/DeINbiSuA1