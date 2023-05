Ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG μίλησε για τον αγώνα της ομάδας του στο Μονακό αλλά και τα επόμενά τους βήματα στην εξέλιξη της W14.

Στο Grand Prix Μονακό της Formula 1, είδαμε επιτέλους την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της Mercedes W14 E-Performance. Η γερμανική ομάδα ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος της φετινής χρονιάς με ένα αεροδυναμικό πακέτο που δεν απέδιδε και αρχής γενομένης από τον αγώνα του Πριγκιπάτου, προχώρησε σε θεμελιώδεις αλλαγές.

Το σιρκουί του Μονακό δεν προσφέρεται για συμπεράσματα, ωστόσο η γερμανική ομάδα έδειξε ένα θετικό πρόσωπο. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην 4η θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ στην 5η θέση.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μίλησε για την απόδοση της ομάδας του μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας στο Πριγκιπάτο: «Είναι δύσκολο να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα, αλλά μπορώ να πω πως ήμασταν στο παιχνίδι με τις Aston Martin και Ferrari. Είναι θετικό και ενθαρρυντικό γιατί ποτέ δεν ήμασταν καλοί στο Μονακό. Ήμασταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από την pole position και πέρυσι ήμασταν πάνω από μισό δευτερόλεπτο μακριά. Το μονοθέσιο πέρυσι ήταν άθλιο και φέτος οι οδηγοί μας έλεγαν πως απλά δεν είναι καλό. Οπότε στην περιγραφή τους, υπάρχει πρόοδος».

