Στις τάξεις της ιταλικής ομάδας της Formula 1 δεν πιστεύουν πως χειρίστηκαν λανθασμένα τη στρατηγική των οδηγών τους στο Μονακό.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Μονακό, όλα έδειχναν πως θα δούμε μάχη για τη νίκη ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν, Φερνάντο Αλόνσο και Σαρλ Λεκλέρ. Ωστόσο η ποινή του Μονεγάσκου για παρεμπόδιση του Λάντο Νόρις στο Q3 τον έβγαλε από την εξίσωση.

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ψηλότερα στην κατάταξη για τη Ferrari ήταν ο Κάρλος Σάινθ στην 4η θέση. Ο Ισπανός είχε ξεκινήσει με τη σκληρή γόμα ελαστικών, όμως όταν μπήκε για αλλαγή στη μεσαία γόμα ακούστηκε εξοργισμένος με τη στρατηγική της ομάδας του σε team radio που μεταδόθηκε στον αέρα. Εν τέλει, ο Σάινθ τερμάτισε στην 8η θέση, δύο θέσεις πίσω από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ρωτήθηκε σχετικά με τη στρατηγική της ομάδας του και δεν πιστεύει πως έγινε κάποιο λάθος: «Πιστεύω πως η στρατηγική μας ήταν καλή, διότι όταν ζητήσαμε από τον Σάινθ να μπει, το κάναμε για να μην χάσουμε θέση από τον Χάμιλτον. Ήταν σωστή απόφαση, διότι η θέση στην πίστα στο Μονακό είναι το παν. Θα ήταν καλύτερη επιλογή να επεκτείναμε το stint μας αν δεν υπήρχε το ρίσκο από τον Χάμιλτον. Με αυτό ως δεδομένο, πήραμε τη σωστή απόφαση».

At the chequered flag in Monaco it's Charles P6 and Carlos P8 🏁#MonacoGP pic.twitter.com/xlT4pUOfPC