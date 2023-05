Πανευτυχής με την πρώτη του φετινή παρουσία στο βάθρο της F1 ήταν ο Γάλλος οδηγός της Alpine, μετά το χαοτικό αγώνα στο Μονακό.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κύλησε το Grand Prix Μονακό για τον Έστεμπαν Οκόν. Ο Γάλλος της Alpine εκκίνησε από την 3η θέση και έκανε έναν άψογο αγώνα για να τερματίσει στο βάθρο, πίσω μόνο από τον Φερνάντο Αλόνσο και τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Αυτή ήταν η τρίτη παρουσία του Οκόν στο βάθρο αγώνα της Formula 1 και το απόλαυσε και με το παραπάνω. Με το που βγήκε από το μονοθέσιο και με ένα διάπλατο χαμόγελο ο Γάλλος είπε στον Ντέιβιντ Κούλθαρντ: «Τα καταφέραμε. Ήταν ένα φοβερό τριήμερο για όλη την ομάδα. Στον προσομοιωτή βελτιώσαμε το μονοθέσιο και δεν κάναμε κανένα λάθος. Βάλαμε τα ενδιάμεσα ελαστικά τη σωστή στιγμή. Απολαμβάνω τώρα τη στιγμή, είχα καιρό να ανέβω στο βάθρο. Ελπίζω να είναι η πρώτη από τις πολλές μου παρουσίες στις τρεις πρώτες θέσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν ακούμπησε τον τοίχο λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών στην πίστα, ο Γάλλος απάντησε: «Ακούμπησα αρκετές φορές χθες τον τοίχο, δεν χρειάστηκε να το κάνω σήμερα. Λιγότερα καρδιοχτύπια για τους μηχανικούς μας».

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Οκόν σκαρφάλωσε στην 9η θέση της βαθμολογίας οδηγών με 21 βαθμούς. Στον αγώνα του Μονακό μάλιστα, ο Οκόν αναδείχθηκε και ο Driver of the Day.

