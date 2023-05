Ο Λάντο Νόρις είχε διπλή επαφή με τις μπαριέρες στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών της F1 στο Μονακό.

Στο Grand Prix του Μονακό, η απόσταση ανάμεσα στο καταστροφικό χτύπημα στις μπαριέρες και την γλυκιά επαφή με αυτές, είναι πολύ μικρή. Αυτό το διαπίστωσε κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών ο Λάντο Νόρις.

Στο Q2 ο Βρετανός είχε διπλή επαφή και μάλιστα όχι στο σημείο που βλέπουμε συνήθως τα απρόοπτα στην αγωνιστική διαδρομή της Κυανής Ακτής.

Solid #MonacoGP qualifying effort from the team. Lando P10, Oscar P11. Our mega mechanics performed heroics to get Lando's car ready for Q3. That's the McLaren spirit, never give up! 👏 pic.twitter.com/bucHCT7btC

Ο Βρετανός το παράκανε στο Nouvelle Chicane, χτύπησε τον εμπρός αριστερά τροχό του στις μπαριέρες, πράγμα που πλήγωσε την ανάρτηση της MCL60, με αποτέλεσμα στην επόμενη στροφή, τη Tabac, να μη μπορεί να στρίψει και να έχει νέο χτύπημα στον τοίχο.

Δείτε το συμβάν στο video που ακολουθεί..

Lando clangs the barriers with a hefty hit in Q2 😫



Luckily, with some expert work by @McLarenF1 to fix the damage incurred, the Brit was able to return for Q3 and qualified in P10 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/jXcb8BwO3u