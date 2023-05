Εικονολήπτης με αντανακλαστικά… Formula 1 (vid)

Η F1 μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που μαρτυρά τις ικανότητες που πρέπει να έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται στο σπορ!

Αν νομίζετε πως μόνο οι οδηγοί της Formula 1 έχουν ταχύτατες αντιδράσεις και φοβερά αντανακλαστικά, τότε κάνετε λάθος. Κι όχι, δεν αναφερόμαστε στους μηχανικούς που πρέπει να λειτουργούν με αντίστοιχη ταχύτητα στα pit stops, ούτε καν στους υπεύθυνους στρατηγικής που συχνά καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε χρόνο μηδέν.

Αντίστοιχη ταχύτητα αποδεικνύεται πως έχουν κι όσοι εμπλέκονται στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε περιφερειακούς ρόλους! Όπως για παράδειγμα ο εικονολήπτης που αντί να απαθανατίζει, απαθανατίζεται!

Το πόστο του είναι στο σύμπλεγμα των στροφών της πισίνας και το παρακάτω video μαρτυρά την εντυπωσιακή αντίδρασή του στο πέρασμα της Red Bull Racing RB19 του Σέρχιο Πέρεζ.



