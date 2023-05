Δείτε πώς η ανανεωμένη W14 του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της F1 κατέληξε στις μπαριέρες.

Πρόωρο και άδοξο τέλος είχε η τρίτη και τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Μονακό για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Mercedes-AMG Petronas έχασε τον έλεγχο της άκρως αναβαθμισμένης W14 E Performance, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει στις μπαριέρες.

Το συμβάν έλαβε χώρα στη στροφή Μιραμπό, ένα αργό, κατηφορικό κομμάτι.

