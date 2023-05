O Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό για λογαριασμό της Scuderia Ferrari.

H αγωνιστική δράση ξεκίνησε στο Grand Prix Μονακό της Formula 1, με το FP1 να προσφέρει δράση και θέαμα σε μία από τις πιο δύσκολες διαδρομές του πλανήτη. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές ώστε ομάδες και οδηγοί να κάνουν πολλούς γύρους για να συλλέξουν δεδομένα και να «χτίσουν» αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Ταχύτερος μετά από 60 λεπτά δράσης στο FP1 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός έδειξε να είναι από νωρίς άνετος στην SF-23 και με χρόνο 1:13,372, με τη μεσαία γόμα ελαστικών, ήταν στην κορυφή της κατάταξης. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος σημείωσε χρόνο 0,3 δευτ. πιο αργό από του συμπατριώτη του.

Θετικό το ξεκίνημα για τη Mercedes-AMG στο τριήμερο με την ανανεωμένη W14. O Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 3η θέση της κατάταξης, μπροστά από τους Σέρχιο Πέρεζ και Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν μόλις 6ος στο FP1, με τον Ολλανδό να έχει έντονα παράπονα από το στήσιμο του μονοθεσίου του.

Πολύ καλό το ξεκίνημα στο Grand Prix για τη McLaren, καθώς ο Λάντο Νόρις σημείωσε την 7η ταχύτερη επίδοση της περιόδου. Ακολούθησαν οι Έστεμπαν Οκόν, Λανς Στρολ και Άλεξ Άλμπον, για να ολοκληρώσουν την πρώτη 10άδα.

Our first on-track battle of the weekend? ⚔️😜



Lewis and Max battle it out for the same part of the track 👀#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/gsmRWGu43X — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

Από τη διαδικασία δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ ακούμπησε τη μπαριέρα με το πίσω αριστερό τροχό του κατά την είσοδο στο σικέιν Νουβέλ. Ως αποτέλεσμα είχε κλατάρισμα και γέμισε με θραύσματα την πίστα. Για το λόγο αυτό, έκανε την εμφάνισή της, η κόκκινη σημαία για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

That pan and zoom.



Add this to The F1 Office edit.



😆 pic.twitter.com/zM5EObwIYJ May 26, 2023

Η δεύτερη διακοπή, ήρθε στα τελευταία 4 λεπτά της περιόδου. Ο Άλεξ Άλμπον έκανε λάθος στη στροφή 1 και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Ο ίδιος ήταν καλά στην υγεία του, όχι όμως και το μονοθέσιό του, το οποίο είχε τεράστιες ζημιές στο αριστερό του μέρος.

🚩 RED FLAG 🚩



Alex Albon has crashed out of Sainte Devote. He reports he is okay over the radio



The session will not be resumed#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fauEr8qv2q — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με το FP2.

Αποτελέσματα FP1 GP Μονακό

Φωτογραφίες: Ferrari