Όπως αναμενόταν η W14 που θα τρέξει στο Grand Prix της F1 στο Μονακό θα έχει εντελώς διαφορετική όψη.

Το πολυαναμενόμενο πακέτο αναβάθμισης της Mercedes W14 E Performance είναι επιτέλους γεγονός και οι πρώτες φωτογραφίες από το Μονακό μαρτυρούν πως έχει πλέον εγκαταλειφθεί η φιλοσοφία “zero-pods”.

Η γερμανική ομάδα είχε από πέρυσι ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, έχοντας στην W13 του 2022 αλλά και τη διάδοχό της, σχεδιασμό με τα ελάχιστα δυνατά ανοίγματα στα πλαϊνά του μονοθεσίου.

Εδώ και καιρό ο επικεφαλής αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Mercedes, Τότο Βολφ, είχε προαναγγείλει αυτή την αλλαγή πλεύσης. Μάλιστα είχε παραδεχθεί πως η ομάδα του είχε κάνει λάθος που είχε επιμείνει και φέτος στη δική της οδό και το νέο πακέτο, αναμενόταν στον αγώνα της Εμίλια Ρομάνια. Ως γνωστόν, η μάχη της Ίμολα ακυρώθηκε λόγω των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την Ιταλία.

Έτσι, το νέο πακέτο θα κάνει ντεμπούτο στους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό και οι πρώτες εικόνες από τα γκαράζ της Mercedes, μαρτυρούν πως πλέον η W14 έχει κανονικά side-pods.

Cambios también en la refrigeración del Mercedes. No solo en la entrada de pontones.



Changes also on Mercedes cooling system. Not only the sidepods inlet.#f1 #MonacoGP pic.twitter.com/hIjZMVDLjw