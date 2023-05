Από το γκαράζ της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας πέρασαν ορισμένα πανάκριβα αλλά και σπάνια αυτοκίνητα.

Ο κόσμος της μουσικής θρηνεί την απώλεια της Τίνα Τέρνερ, μίας εκ των σημαντικότερων τραγουδιστριών των τελευταίων δεκαετιών. Η «Βασίλισσα του Rock 'n' Roll» άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών, μετά από μακρά ασθένεια.

Η ίδια είχε μεγάλη αγάπη για τα αυτοκίνητα, ορισμένα εκ των οποίων ήταν δώρο φίλων ή συναδέλφων.

Στην παραπάνω φωτογραφία η Τέρνερ είναι στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, ανάμεσα σε δύο Jaguar. Η XJ6 στα αριστερά ήταν δώρο του Σάμι Ντέιβις Τζ, για την κοινή τους εμφάνιση στο TV show "The Name of the Game" το 1971. Η XKE ήταν δώρο από τον πρώτο της σύζυγο, επίσης μουσικό, Άικ Τέρνερ.

Η Τίνα Τέρνερ είχε μεγάλη αδυναμία στις Jaguar, όμως οδηγούσε και μοντέλα από άλλες μάρκες. Όπως η Mercedes-Benz 280GE και η σπάνια Lamborghini LM002, το πρώτο SUV της ιταλικής μάρκας.

Photo Credits: TCCT